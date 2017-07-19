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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал вопрос относительно слабой организации вступительных экзаменов.

В ответ на запрос Report в ГЭЦ отметили, что в организации и проведении экзаменов никаких проблем не было.

Было отмечено, что ГЭЦ и в этом году организацию экзаменов осуществил на профессиональном уровне: "До каждого экзамена во всех регионах для наблюдателей, которые примут участие на экзамене, руководителей экзаменов и сотрудников охраны проводятся учебные семинары. В экзаменационных залах создаются условия для нормальной сдачи экзаменов абитуриентами, для обеспечения оперативности пропускного режима и безопасности на входе в здание, где проводится экзамен, устанавливаются "стационарные металлоискатели", и устройства "Barcode Scanner", позволяющие установить личность участников экзамена".

В ГЭЦ также отметили, что в целях обеспечения безопасности за день до экзамена проводится осмотр экзаменационных залов с участием сотрудников ГЭЦ и Особой государственной службы охраны, и все экзаменационные залы, входные двери, здания опечатываются и передаются для охраны сотрудникам Главного управления охраны министерства внутренних дел: "То есть эта работа проводится перед каждым экзаменом".

Отметим, что мнение относительно слабой организации вступительных экзаменов высказал эксперт по образованию Кямран Асадов.