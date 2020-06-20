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ГЭЦ внес изменения в график проведения экзаменов

​ГЭЦ внес изменения в график проведения экзаменов

© Report

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №208 от 19 июня 2020 года, на территории Баку и Абшеронского района, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы и Джалилабада с завтрашнего дня будет введен режим строгого карантина. 

Как сообщает Report, в соответствии с постановлением Кабинета министров, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) внес изменения в график проведения экзаменов, которые планировалось провести 24 и 25 июня.

В городах и районах, где будет действовать режим строгого карантина, экзамены проводиться не будут. Экзамены состоятся по истечении срока строгого карантина. С новым графиком проведения экзаменов можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

Пропускной экзаменационный лист учащиеся (абитуриенты) могут распечатать с официального сайта ГЭЦ.

По городам и районам, на которых не распространяется режим строгого карантина, экзамены (в том числе приемные экзамены для выпускников предшествующих лет) планируется проводить в течение следующей недели. 

Население будет об этом заведомо информировано.

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