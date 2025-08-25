ГЭЦ: В 2025 году план приема в вузы выполнен на 96,27%

В Азербайджане в этом году план приема в высшие учебные заведения выполнен на 96,27%.

Как сообщает Report, об этом в эфире İTV заявил руководитель сектора по работе с прессой Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, в этом году количество принятых в университеты студентов увеличилось на 2 тыс. человек.

"Это высокий показатель. Так, по I группе специальностей план выполнен на 92,05%, по II группе - на 98,12%, по III группе - на 99,88%, а по IV группе - на 95,39%. Кроме того, по V группе специальностей план выполнен на 96,84%", - добавил он.