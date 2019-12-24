Представитель ГЭЦ: В будущем проходной балл в резидентуру будет увеличен

"В последующие годы будет рассмотрен вопрос поднятия проходного балла, необходимого для поступления в резидентуру. 40 баллов это низкий показатель. Мировая практика показывает, что как минимум, необходимо набрать 50%. Наверное, в последующие годы будут внесены изменения".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, посвященной изменениям правил приема в резидентуру сказал завотделом обработки проверочно-оценочных материалов ГЭЦ Натик Алиев.

По его словам, на данный момент для приема в резидентуру необходимо набрать минимум 40 баллов из 100: "В 2020–2021 учебном году это условие будет сохранено. Однако в последующие годы проходной балл будет повышен".