    ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2025/2026 учебный год

    Наука и образование
    • 28 октября, 2025
    • 15:54
    ГЭЦ утвердил план работ по системе Ученик-выпускник на 2025/2026 учебный год

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) утвердил календарный план работ по внесению данных в государственную электронную систему "Ученик-выпускник" ("Şagird-məzun").

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, председатель правления Малейка Аббасзаде утвердила календарный план по выполнению работ, связанных с внесением информации о школьниках и проведением итоговой аттестации в 2025/2026 учебном году.

    Региональные управления образования, городские и районные образовательные секторы, а также общеобразовательные учреждения призваны обеспечить своевременное внесение индивидуальных и учебных данных учащихся в систему.

    ГЭЦ план работ Малейка Аббасзаде
    "Şagird-məzun" elektron sistemi üçün "Təqvim planı" təsdiqlənib

