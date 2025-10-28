ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2025/2026 учебный год
Наука и образование
- 28 октября, 2025
- 15:54
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) утвердил календарный план работ по внесению данных в государственную электронную систему "Ученик-выпускник" ("Şagird-məzun").
Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, председатель правления Малейка Аббасзаде утвердила календарный план по выполнению работ, связанных с внесением информации о школьниках и проведением итоговой аттестации в 2025/2026 учебном году.
Региональные управления образования, городские и районные образовательные секторы, а также общеобразовательные учреждения призваны обеспечить своевременное внесение индивидуальных и учебных данных учащихся в систему.
