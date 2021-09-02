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ГЭЦ: Состоится экзамен для не сумевших принять участие в выпускных экзаменах

ГЭЦ: Состоится экзамен для не сумевших принять участие в выпускных экзаменах Для учащихся 9-х и 11-х классов, а также сдающих экзамены экстерном, не сумевших по уважительным причинам принять участие в выпускных экзаменах в этом году, 9 сентября состоится дополнительный экзамен.
Наука и образование
2 сентября 2021 г. 11:27
ГЭЦ: Состоится экзамен для не сумевших принять участие в выпускных экзаменах

Для учащихся 9-х и 11-х классов, а также сдающих экзамены экстерном, не сумевших по уважительным причинам принять участие в выпускных экзаменах в этом году, 9 сентября состоится дополнительный экзамен.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, желающие принять участие в экзамене могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

В этот же день сдадут экзамен лица, не сумевшие сдать в этом году экзамен по азербайджанскому (государственному) языку.

Экзамены состоялся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

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Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər üçün imtahan keçiriləcək

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