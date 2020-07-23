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ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена

ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена На выпускных экзаменах (в том числе и вступительных для выпускников предыдущих лет), проведенных 2-3 июля 2020 года учащимся (абитуриентам) были предоставлены 4 открытых и 26 закрытых вопросов по родному языку, 4 открытых, 8 открытых кодируемых и 13 закры
Наука и образование
23 июля 2020 г. 22:14
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена

На выпускных экзаменах (в том числе и вступительных для выпускников предыдущих лет), проведенных 2-3 июля 2020 года учащимся (абитуриентам) были предоставлены 4 открытых и 26 закрытых вопросов по родному языку, 4 открытых, 8 открытых кодируемых и 13 закрытых вопросов по математике, 4 открытых и 26 закрытых вопросов по иностранному языку. В целом, количество вопросов составило 85.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на этом этапе максимальный бал по каждому предмету является 100 баллов, что в совокупности составляется 300 баллов.

В сообщении отметили, что из планируемых 9 180 человек 353 человека не пришли на экзамен. Семь человек нарушили правила экзамена и были исключены, а их результаты аннулированы.

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