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ГЭЦ разрабатывает проект по раскрытию потенциала детей

ГЭЦ разрабатывает проект по раскрытию потенциала детей Мы должны научить детей, в первую очередь, познавать себя и раскрыть свой потенциал.
Наука и образование
3 июня 2023 г. 12:25
ГЭЦ разрабатывает проект по раскрытию потенциала детей

Мы должны научить детей, в первую очередь, познавать себя и раскрыть свой потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на форуме по человеческим ресурсам и управлению, организованном Службой ASAN.

M.Аббасзаде отметила, что они готовят проект по раскрытию потенциала детей: "Более 5000 детей уже сдали экзамены. Сейчас мы разрабатываем программное обеспечение на основе тестов. Мы хотим передать эту программу школам, чтобы примерно с 7 класса школьники начали познавать себя и понимали, в какой области у них есть потенциал. В настоящее время наши сотрудники проводят тесты по этому проекту в различных районах, и в конечном итоге проект будет представлен в Министерство науки и образования".

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Версия на азербайджанском языке DİM uşaqların potensialının üzə çıxarılması üçün layihə hazırlayır

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