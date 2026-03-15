ГЭЦ проводит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит тестовый экзамен для кандидатов на государственные должности категории A и B.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен проходит в электронном формате в две смены - в 10:00 и 16:00 - с продолжительностью по три часа каждая.

Кандидаты смогут ознакомиться с результатами сразу после завершения экзамена или по истечении отведенного времени, а также позднее на сайте ГЭЦ.

Успешно сдавшие тест получат сертификат в соответствии с подгруппой должностей. Срок действия сертификата - 5 лет. Для его получения необходимо заполнить форму обращения на портале ГЭЦ с 16 марта по 7 апреля. К форме необходимо приложить отсканированные копии:

документа о высшем образовании;

трудовой книжки (если имеется).

Если проверить представленные сведения и документы через государственные электронные системы невозможно, кандидат должен в течение пяти рабочих дней предоставить в ГЭЦ заверенные копии или оригиналы документов для идентификации.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 16, 17 и 18 марта с 14:00 до 17:00 в основном административном здании ГЭЦ по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Гасана Алиева, 299.