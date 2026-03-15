    • 15 марта, 2026
    • 14:36
    ГЭЦ проводит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбу

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит тестовый экзамен для кандидатов на государственные должности категории A и B.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен проходит в электронном формате в две смены - в 10:00 и 16:00 - с продолжительностью по три часа каждая.

    Кандидаты смогут ознакомиться с результатами сразу после завершения экзамена или по истечении отведенного времени, а также позднее на сайте ГЭЦ.

    Успешно сдавшие тест получат сертификат в соответствии с подгруппой должностей. Срок действия сертификата - 5 лет. Для его получения необходимо заполнить форму обращения на портале ГЭЦ с 16 марта по 7 апреля. К форме необходимо приложить отсканированные копии:

    • документа о высшем образовании;

    • трудовой книжки (если имеется).

    Если проверить представленные сведения и документы через государственные электронные системы невозможно, кандидат должен в течение пяти рабочих дней предоставить в ГЭЦ заверенные копии или оригиналы документов для идентификации.

    Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 16, 17 и 18 марта с 14:00 до 17:00 в основном административном здании ГЭЦ по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Гасана Алиева, 299.

    Dövlət qulluğuna aid vəzifələr üzrə imtahan keçirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    14:42
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще шесть человек

    Внешняя политика
    14:36

    ГЭЦ проводит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбу

    Наука и образование
    14:28

    ГЭЦ Азербайджана провел выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    14:26

    В связи с непогодой на дорогах Азербайджана снизится видимость

    Инфраструктура
    14:25

    Франция голосует на местных выборах, считающихся важным индикатором президентской кампании

    Другие страны
    14:19

    Украина ввела санкции против лиц и компаний из РФ и Ирана

    Другие страны
    14:07

    Арагчи: Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников

    В регионе
    13:48

    Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    В регионе
    13:33

    Панахов: На референдуме в Казахстане наблюдается высокая активность

    Внешняя политика
    Лента новостей