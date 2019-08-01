ГЭЦ провел экзамен на выявление способностей для желающих стать журналистами

Проведен экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить на специальность журналистики степени бакалавриата вузов в 2019/2020 учебном году.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, на этом этапе приняли участие абитуриенты, которые посредством интернета заполнили анкету и прошли регистрацию 22-25 июля для приема на специальность журналистики и сдали тестовый экзамен по III группе специальностей.

Экзамен был организован в Баку и в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз, где расположены региональные отделения ГЭЦ.

Экзамен начался во всех зданиях в 11:00 и продлился 2 часа 30 минут.

За несколько минут до начала экзамена с участием представителей Совета печати и СМИ из 256 предложенных тем были выбраны три темы и по видеосвязи переданы в экзаменационные центры. Абитуриенты написали эссе по одной из предложенных тем. Получившие проходную оценку абитуриенты смогут во время отбора специальностей отметить в заявлениях специальность журналистика.