ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру вузов и НАНА

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 февраля 2023 года проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 февраля 2023 года проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены пройдут в 7 городах и районах страны - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, всего в 72 зданиях.

В экзамене ожидается участие 18 724 бакалавров.

Экзамены начнутся в 11:00. В 10:45, за 15 минут до начала экзаменов, допуск в здания проведения экзаменов прекратится.