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ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру вузов и НАНА

ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру вузов и НАНА Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 февраля 2023 года проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Наука и образование
16 февраля 2023 г. 09:42
ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру вузов и НАНА

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 февраля 2023 года проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены пройдут в 7 городах и районах страны - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, всего в 72 зданиях.

В экзамене ожидается участие 18 724 бакалавров.

Экзамены начнутся в 11:00. В 10:45, за 15 минут до начала экзаменов, допуск в здания проведения экзаменов прекратится.

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Версия на азербайджанском языке DİM fevralın 19-da 18724 bakalavr üçün magistraturaya qəbul imtahanı keçirəcək

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