​ГЭЦ проведет экзамен для желающих работать в органах юстиции

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Государственный экзаменационный центр 11 мая проведет тестовый экзамен для желающих работать в органах юстиции.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен будет проведен в 10:00 в единой аудитории - дворце спорта Азербайджанского технического университета (Баку, ул. А.Султановой, 13).

Лист допуска к экзамену кандидаты могут получить 8 и 10 мая с 9:00 до 18:00 в министерстве юстиции (Баку, проспект Иншаатчылар, 1).

На экзамен кандидаты должны обязательно принести Лист пропуска и удостоверение личности.

Прием документов был проведен министерством юстиции страны, зарегистрированы 384 кандидата.