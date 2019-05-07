​ГЭЦ проведет экзамен для желающих работать в органах юстиции

Государственный экзаменационный центр 11 мая проведет тестовый экзамен для желающих работать в органах юстиции.
Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен будет проведен в 10:00 в единой аудитории - дворце спорта Азербайджанского технического университета (Баку, ул. А.Султановой, 13).
Лист допуска к экзамену кандидаты могут получить 8 и 10 мая с 9:00 до 18:00 в министерстве юстиции (Баку, проспект Иншаатчылар, 1).
На экзамен кандидаты должны обязательно принести Лист пропуска и удостоверение личности.
Прием документов был проведен министерством юстиции страны, зарегистрированы 384 кандидата.
Səid QəribАвтор новости