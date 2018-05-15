ГЭЦ: Последние 5 лет наблюдается устойчивая положительная динамика на приемных экзаменах

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Недавно вышел 12-й номер журнала "Абитуриент", содержащий научно-статистический анализ результатов вступительного экзамена для абитуриентов на 2017 год и выпускного экзамена в общеобразовательных учебных заведениях, проводимых Государственным экзаменационным центром.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

По информации, внимательный взгляд на анализ с научно-статистической стороны показывает, что последние 5 лет наблюдается устойчивая положительная динамика как на выпускных, так и на приемных экзаменах.

"Отметим, что с целью обеспечения открытости содержания экзаменов, расширения мероприятий в данной сфере, сегодня будет реализован новый проект. На странице в Facebook и канале Youtube ГЭЦ проведет прямой эфир в связи с проходившим 13 мая вступительным экзаменом. В прямом эфире поступившие в апелляционную комиссию, а также на почту и страницу Facebook ГЭЦ в течение двух дней обращения, связанные с использованными на экзамене вопросами будут рассмотрены экспертами, разъяснены сложные для абитуриентов тестовые задания и другие вопросы".