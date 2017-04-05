ГЭЦ обратился к абитуриентам, принимаемым в вузы вне конкурса

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к победителям мировых предметных олимпиад, международных рейтинговых соревнований и конкурсов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, согласно закону "Об образовании", победители принимаются в высшие учебные заведения на соответствующие специальности вне конкурса.

В связи с этим, абитуриенты данной категории с 5 по 16 апреля должны представить документы в ГЭЦ либо в региональное отделение ГЭЦ (Нахчыван, Гянджа, Хачмаз, Лянкяран, Шеки, Гейчай, Ширван, Барда).

В список документов входит копия "Электронного заявления абитуриента", подтвержденного с 15 марта по 10 апреля 2017 года в общем порядке, и копия документа, подтверждающего достижения (диплом, протокол соревнования).