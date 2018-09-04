ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в центре, с результатами экзаменов кандидаты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ или отправив рабочий номер на короткий мобильный номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar).

Согласно результатам приемных экзаменов, проведенных в два этапа, из принявших участие на экзамене 525 претендентов 448 получили право продолжить обучение в резидентуре. 147 из них кандидаты мужского, 301 женского – пола. 254 – выпускники текущего года, 194 – прошлых лет.

Принятые в резидентуру должны 7-14 сентября предоставить требующиеся документы и пройти регистрацию в соответствующих структурах.

Отметим, что регистрация по специальностям будет проходить в различное время. Кандидаты могут ознакомиться с графиком на сайте минздрава.

Не прохождение кандидатом регистрации в этот период оценивается как отказ им от обучения, он удаляется из списка поступивших.