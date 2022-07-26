ГЭЦ: Новые тарифы являются платой за участие в собеседовании для лиц, имеющих сертификат

Изменений в тарифах экзаменов по приему на государственную службу не предусмотрено.

Изменений в тарифах экзаменов по приему на государственную службу не предусмотрено.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр.

По информации, подписанное сегодня постановление Тарифного совета определяет размер платы за участие в собеседовании лиц, получивших сертификат. То есть для лиц, имеющих ”сертификат Государственной службы", размер платы за участие в более чем пяти собеседованиях в течение каждого года действия данного сертификата установлен в размере 50 процентов от тарифа тестового экзамена (35, 40, 45 и 50 манатов) в зависимости от вида должностей государственной службы.

Это означает, что в течение года кандидаты бесплатно принимают участие в пяти собеседованиях. Данное решение повлияет на хаотичный и непродуманный выбор кандидатов для участия в как можно большем количестве собеседований, а также поможет им лучше и целенаправленнее подготовиться к собеседованиям.