ГЭЦ: Изменены оценки 107 учащихся по 153 заданиям

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Апелляционную комиссию, созданную в связи с результатами итогового экзамена (аттестации) получающих общее среднее образование учеников и первого тура приемного экзамена в колледжи абитуриентов на базе общего среднего образования, с заявлением обратились 208 человек.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что внесены изменения в оценки 107 учащихся (0,09% всех экзаменуемых) по 153 заданиям (0,007% от всех заданий), по остальным претензиям абитуриентов им были разъяснены допущенные ими при выполнении работы ошибки.