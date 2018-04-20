ГЭЦ: Из 88 кандидатов на госслужбу 54 не пришли на собеседование

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр продолжает собеседование с кандидатами, зарегистрированными для участия на этапе интервьюирования по приему на госслужбу, объявленного 7-8 февраля и с кандидатами, прошедшими регистрацию для участия в общем собеседовании, объявленному 13 февраля.

Как сообщили Report в Центре, собеседования проводятся в 11 различных местах в Баку и Гянджинском региональном отделении ГЭЦ.

Из запланированных на день 88 собеседований проведено 34, 54 собеседования не состоялось ввиду не явки кандидатов. 21 кандидат был признан подходящим на выбранное место.

В ГЭЦ отметили, что ГЭЦ и госорганы потратили средства и ресурсы в достаточном количестве для организации собеседований:

"Особо следует учесть, что собеседования проводятся в регионах, куда уже командированы представители ГЭЦ и госорганов".

ГЭЦ доводит до сведения кандидатов, что их не участие в собеседовании не будут считаться уважительной причиной, характеризует кандидатов как безответственных, и такие случаи будут заноситься в базу данных ГЭЦ.

Лица, не желающие участвовать в собеседовании, за день до этого утром до 10:00 должны отменить его ".

Собеседования с кандидатами продлятся до 15 мая.