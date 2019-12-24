ГЭЦ: Экзамены в резидентуру по базовым предметам состоятся раньше

"До этого экзамен в резидентуру по базовым предметам проходил в марте-апреле, по специализированным предметам – после июля. Государственный экзаменационный центр предложил в этом году провести экзамены по базовым предметам раньше".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, проводимой в связи с изменениями в правила приема в резидентуру, сказал завотделом обработки проверочно-оценочных материалов Государственного экзаменационного центра Азербайджана Натик Алиев.

По его словам, результаты экзамена по базовым предметам будут засчитываться как "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

Н.Алиев отметил, что к выбору специальностей будут допущены кандидаты, набравшие на экзамене по специализированным предметам баллы, соответствующие условиям конкурса, установленного ГЭЦ.

20 декабря Кабмин Азербайджана внес изменения в "Правила приема в резидендуру". Изменения произведены на основе предложения ГЭЦ.