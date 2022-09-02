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ГЭЦ: Для некоторых учащихся организуют дополнительные экзамены

ГЭЦ: Для некоторых учащихся организуют дополнительные экзамены Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет 4 сентября дополнительный экзамен для 456 учащихся 9 и 11 классов, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 2022 года по уважительным причинам, в том числе для сдающих экзамены экстернат
Наука и образование
2 сентября 2022 г. 09:51
ГЭЦ: Для некоторых учащихся организуют дополнительные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет 4 сентября дополнительный экзамен для 456 учащихся 9 и 11 классов, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 2022 года по уважительным причинам, в том числе для сдающих экзамены экстернатом.

Как передает Report, кроме того, в тот же день сдадут экзамен по азербайджанскому (государственному) языку учащиеся, не сумевшие принять участие в прошедшем в этом году экзамене.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе.

Для управления экзаменами выделены 12 экзаменационных руководителей, 10 общих руководителей экзаменами, 74 преподавателя-контролера, 3 сотрудника пропускного режима (охрана), 10 представителей зданий.

Экзамены начнутся во всех зданиях в 11:00. За 15 минут до начала экзамена в 10:45 пропускной режим будет приостановлен. Пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

Прибыть в экзаменационное здание необходимо в указанное на пропускном листе время.

Участвующие в экзамене учащиеся смогут скачать лист пропуска на экзамен с 31 августа.

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Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarında üzrlü səbəbdən iştirak etməyən 456 şagird əlavə imtahan verəcək

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