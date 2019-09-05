ГЭЦ: Статистика по 20 регионам Азербайджана не соответствует действительности

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"Вчера в социальных сетях и различных информационных ресурсах сети Интернет была распространена ложная статистическая информация в связи с 20 регионами, продемонстрировавшими наилучшие результаты на экзаменах по приему студентов в высшие учебные заведения".

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

"К сожалению, некоторые пользователи социальной сети Facebook и представители СМИ, не обратившись в ГЭЦ и не уточнив информацию, распространили ее, взяв с чьей-то страницы в Facebook. Государственный экзаменационный центр для оперативного информирования общественности периодично публикует информацию посредством сайта структуры и издаваемых журналов.

Мы отмечаем, что научно-статистический анализ результатов приемных экзаменов этого года будет проведен после полного завершения приемной кампании, данные будут опубликованы в 12-м выпуске журнала "Абитуриент". Распространенная в соцсетях статистика по регионам, продемонстрировавшим высокие балы на приемных экзаменах, не соответствует действительности.

Эти данные не соответствуют даже показателям прошлого года" - отметили в ГЭЦ.