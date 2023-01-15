ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.
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Для участия в экзамене прошли регистрацию 103 кандидата. Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны явиться не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.
Экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих группе ВВ, будет проведен с использованием бумажных носителей. Пропускной лист на экзамен можно распечатать по ссылке. В нем указаны место проведения экзамена, время явки и другая необходимая информация. Экзамен начинается в 11:00 и длится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.
Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и вышеупомянутый пропускной лист.
Экзамены по другим группам должностей (AB, AC, BA) будут проводиться посредством компьютера в здании ГЭЦ, расположенном по адресу город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября"). Кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность. Экзамен начинается в 10:00. Принимающие участие в нем лица должны прибыть к месту назначения не позднее 09:00.
В Центре отметили, что всего для участия в экзамене для продолжения деятельности на государственной службе прошли регистрацию 168 кандидатов, в том числе 4 - по группе АВ, 5 - по группе АС, 41 - по группе ВА и 118 - группе ВВ.