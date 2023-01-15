О нас

ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответст
Наука и образование
15 января 2023 г. 06:20
ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен по приему на государственную службу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей, будет проводиться посредством компьютера в здании Центра по адресу ул. А. Саламзаде, 28 (недалеко от станции метро "8 Ноября").

Для участия в экзамене прошли регистрацию 103 кандидата. Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны явиться не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.

Экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих группе ВВ, будет проведен с использованием бумажных носителей. Пропускной лист на экзамен можно распечатать по ссылке. В нем указаны место проведения экзамена, время явки и другая необходимая информация. Экзамен начинается в 11:00 и длится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и вышеупомянутый пропускной лист.

Экзамены по другим группам должностей (AB, AC, BA) будут проводиться посредством компьютера в здании ГЭЦ, расположенном по адресу город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября"). Кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность. Экзамен начинается в 10:00. Принимающие участие в нем лица должны прибыть к месту назначения не позднее 09:00.

В Центре отметили, что всего для участия в экзамене для продолжения деятельности на государственной службе прошли регистрацию 168 кандидатов, в том числе 4 - по группе АВ, 5 - по группе АС, 41 - по группе ВА и 118 - группе ВВ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu gün dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)
10 января 2023 г. 09:31
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi