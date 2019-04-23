28 апреля ГЭЦ проведет приемные экзамены для выпускников прошлых лет

28 апреля Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет первый тур приемных экзаменов по I, II, III, IV группе специальностей, а также в вузы и колледжи по V группе специальностей на базе полного (11-летнего) образования для выпускников предшествующих лет.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты должны распечатать лист допуска к экзаменам.

ГЭЦ предупреждает, что выпускники предшествующих лет, желающие принять участие в приемных экзаменах по I, II, III и IV группам специальностей, должны непременно принять участие в первом туре, который состоится 28 апреля. Не принявшие участие в первом туре, ко второму допущены не будут.