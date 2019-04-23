 Наверх

28 апреля ГЭЦ проведет приемные экзамены для выпускников прошлых лет

ГЭЦ Азербайджана проведет приемные экзамены для выпускников прошлых ле

28 апреля Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет первый тур приемных экзаменов по I, II, III, IV группе специальностей, а также в вузы и колледжи по V группе специальностей на базе полного (11-летнего) образования для выпускников предшествующих лет. 

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты должны распечатать лист допуска к экзаменам. 

ГЭЦ предупреждает, что выпускники предшествующих лет, желающие принять участие в приемных экзаменах по I, II, III и IV группам специальностей, должны непременно принять участие в первом туре, который состоится 28 апреля. Не принявшие участие в первом туре, ко второму допущены не будут.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi