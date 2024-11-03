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ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.
Наука и образование
3 ноября 2024 г. 07:14
ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзаменах зарегистрировались 1 754 человека.

Экзамен начнется в 11:00, кандидаты, прибывшие после 10:45, не допускаются в экзаменационное здание. Продолжительность экзамена составит три часа, кандидату будет представлено 40 тестовых заданий.

Претенденты, прибывающие на экзамен, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист пропуска на экзамен.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün PMS üzrə imtahanın I mərhələsi keçiriləcək

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