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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу 18 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должнос
Наука и образование
14 февраля 2024 г. 09:57
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу

18 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10:45, к экзамену не допускаются.

Экзамен по приему на госслужбу пройдет в Баку и Нахчыване. Всего для участия в экзамене регистрацию прошли 2 754 кандидата (в группе BA - 538, в группе BB - 2 216 кандидатов).

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