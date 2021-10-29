ГЭЦ: Абитуриенты I группы специальностей смогут выбрать две подгруппы

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим в 2023 году поступить по I группе специальностей по направлению "информатика".

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим в 2023 году поступить по I группе специальностей по направлению "информатика".

Как передает Report, в сообщении ГЭЦ, в частности, отмечается:

"В соответствии с проектом постановления, подготовленным Министерством образования и Государственным экзаменационным центром, в рамках кампании по приему на 2023/2024 учебный год абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе специальностей по информатике (входящих в подгруппу Rİ) по I группе, наряду с математикой и физикой, будут сдавать экзамен по информатике, а абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе по других инженерным специальностям (входящих в подгруппу RK), - по химии.

Абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе по всем специальностям в рамках этой группы, после сдачи экзаменов по математике, физике и химии на II этапе дополнительно сдадут экзамен по информатике. Таким образом, при заполнении электронного заявления по I группе специальностей при приеме документов в высшие учебные заведения абитуриенты будут иметь возможность выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям, по которым они хотят учиться.