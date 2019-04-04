ГЭЦ: 7 апреля в выпускных экзаменах примут участие 27659 школьников

Азербайджанский государственный экзаменационный центр проведет 7 апреля выпускной экзамен для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ Баку, Ширвана и Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Report в центре, в этот день сдадут экзамены 27659 учащихся.

Пропускные листы на экзамен учащиеся могут распечать через интернет уже с 1 апреля.

Экзамен начнется в 11:00.

Учащиеся должны явиться на экзамен со всеми требуемыми документами.

Для проведения экзаменов в названных городах и районах создано 63 экзаменационных центра. В некоторых из них будут применяться программно-технические средства на основе технологии Face Recognition (распознавание лица).

Для управления экзаменами выделены 63 общих экзаменационных руководителя, 189 экзаменационных руководителей, 2192 педагогов-контролеров, 207 сотрудников по организации пропуска, 63 представителя зданий.