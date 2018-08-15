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    ГЭЦ: 2104 плановых мест приема в магистратуру остались свободными

    © Report/Elçin Murad

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Объявлены некоторые статистические показатели, связанные с результатами конкурса по приему в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА. 

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, для участия на экзамене по приему в магистратуру на  2018/2019 учебный год регистрацию в целом прошли 12 387 бакалавров. 

    На I этапе в магистратуру вузов страны и НАНА были приняты 6388 из 7293 удовлетворивших условия конкурса бакалавров. Однако, около 9% поступивших бакалавров не прошли регистрацию в вузе, куда поступили. Для участия в конкурсе на оставшиеся свободными плановые места в магистратуре обратились 631 бакалавров. В результате конкурса, 448 из них были приняты. 

    Таким образом, по результатам конкурса, в этом году в на уровень магистратуры приняты 6269 бакалавров (5752 - по азербайджанскому, 517 - по русскому секторам). Из них 2250 человек получили право на обучение на основе госзаказа. План приема в вузы выполнен на 74.87 %,  2104 плановых мест (25.13 %) остались свободными.

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