​Газахский филиал АГПУ передан БГУ, а Закатальский филиал - АГЭУ

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о Газахском и Закатальском филиалах Азербайджанского государственного педагогического университета.

Как сообщает Report, документ подписан в целях обеспечения потребности в высококвалифицированных кадрах для социально-экономического развития регионов, расширения возможностей доступа проживающей в регионах молодежи к качественному высшему образованию по избранным специальностям, а также повышения эффективности использования материально-технического и кадрового потенциала высших учебных заведений.

Согласно распоряжению, с 1 июля 2016 года Газахский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета будет считаться Газахским филиалом Бакинского государственного университета, а Загатальский филиал АГПУ – Загатальским филиалом Азербайджанского государственного экономического университета.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено подготовить и представить в течение месяца президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением, в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Министерству образования Азербайджанской Республики поручено установить перечень специальностей, по которым с 2016-2017 учебного года будет проводиться подготовка кадров в Газахском филиале Бакинского государственного университета и Загатальском филиале Азербайджанского государственного экономического университета, и обеспечить принятие необходимых мер для организации учебного процесса.

Юридическому лицу публичного права – Государственному экзаменационному центру Азербайджанской Республики поручено обеспечить проведение приемных экзаменов в Газахский филиал Бакинского государственного университета и Загатальский филиал Азербайджанского государственного экономического университета на 2016-2017 учебный год.