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Гарвардский университет предлагает бесплатные онлайн-уроки

Гарвардский университет предлагает бесплатные онлайн-уроки

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Время, которое миллионы людей во всем мире тратили на то, чтобы идти на работу и отводить своих детей в школу, из-за действующего во многих странах карантина по причине пандемии COVID-19, теперь остается свободным.  

Как сообщает Report, с учетом того, что в связи с карантинным режимом многие рабочие места закрылись, люди остаются в стороне от прежнего рабочего ритма. Хотя у некоторых есть возможность управлять своими делами из дома, те, кто лишен этого, ищут возможности для развития своих навыков.

С учетом этого Гарвардский университет предлагает 405 бесплатных онлайн-курсов. 

Курсы охватывают такие области, как искусство и дизайн, бизнес, компьютерные науки, информатика, образование и обучение, здравоохранение и медицина, гуманитарные науки, математика, программирование и социальные науки.

Для получения дополнительной информации можно пройтись по ссылке: https://online-learning.harvard.edu/catalog/free

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