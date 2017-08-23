Гахраман Агаев: На обнаруженном в Хызинском районе кладбище следует провести археологические раскопки

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Хызы. 23 августа. REPORT.AZ/ "На обнаруженном в Хызинском районе кладбище следует провести археологические раскопки".

Об этом северному бюро Report заявил ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Гахраман Агаев.

По его словам, любая организация, занимающаяся строительными и земляными работами, при выявлении археологического материала обязана обратиться в НАНА: "На территории, где обнаружены человеческие кости, следует провести археологические раскопки. Обнаруженный археологический материал нужно исследовать и изучить. Пока могу сказать, что эти могилы не принадлежат мусульманам. Поэтому, могу предположить, что это останки людей, живших до ислама.

Могилы относятся к более раннему периоду. Территорию обязательно должны осмотреть специалисты и на месте предоставить подробную информацию. Для этого нужно обратиться в НАНА, чтобы специалисты произвели осмотр".