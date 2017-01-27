 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фонд "Знание" обеспечит книгами библиотеку школы в селе Джоджуг Марджанлы

    С этой целью библиотеке подарят 500 книг

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики передаст освобожденному от оккупации селу Джоджуг Марджанлы книги.

    Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание", при поддержке Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана фонд передаст 500 книг в библиотеку школы, которая будет построена в селе Джоджуг Марджанлы. Книги в настоящее время находятся в библиотеке Фонда "Знание". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi