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Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию новую школу в Уджаре

Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию новую школу в Уджаре В селе Рястяджя Уджарского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы.
Наука и образование
16 сентября 2023 г. 13:32
Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию новую школу в Уджаре

В селе Рястяджя Уджарского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы.

Как сообщает Report, средняя школа в селе Рястяджя была построена в 1963 году. Однако в связи с тем, что за минувший период здание пришло в непригодное для учебного процесса состояние, возникла необходимость в строительстве нового.

В церемонии открытия школы приняли участие глава ИВ Уджарского района Мансур Мамедов, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, представитель Министерства науки и образования Нармина Гусейнова, директор Управления образования Цернтрально-Аранского региона Эльчин Керимов, члены семей шехидов, гази и коллектив школы.

Новое здание школы построено в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу".

Двухэтажное учебное заведение рассчитано на 180 ученических мест, состоит из трех корпусов.

В школе созданы все необходимые условия для образовательного процесса. Образовательное учреждение оснащено необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями для предметных кабинетов и лабораторий.

Во дворе школы проведены работы по благоустройству, имеется открытая спортивная площадка.

Отметим, в школе села Рястяджя в новом учебном году будут обучаться 165 учеников, работают 25 преподавателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu Ucarın Rəstəcə kəndində yeni məktəb binasını istifadəyə verib
Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Foundation builds new school in Ujar’s Rastaja village 

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