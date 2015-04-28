Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Книжная серия "Этнографическая библиотека Кавказа" будет опубликована в Азербайджане российским аналитиком, кандидатом исторических наук Олегом Кузнецовым совместно с Институтом стратегических исследований Кавказа. Об этом Report заявил сам Олег Кузнецов.

"Смысл этой серии - собрать в коллекции реальные этнографические исследования, которые проводились в XVIII-XIX веках, то есть научные исследования, которые отображали бы нормальный этнический состав, и соединить те объективные данные, которые существовали в то время, с некими произведениями художественного творчества, опять же этнографического характера для того, чтобы издавать познавательные книги и сохранить тем самым историко-культурное наследие абсолютно всех народов Кавказа для нынешнего и будущего поколений", - заявил О.Кузнецов.

По его словам, первым изданием серии будет первый том многотомного труда академика, секретаря Российской Императорской Академии Наук Николая Дубровина "История войны и владычества русских на Кавказе", которая была издана в 1871 году.

"В качестве иллюстраций к нему, чтобы показать как выглядели люди в то время, хочу приложить коллекцию акварелей князя Григория Гагарина, бывшего начальника военно-топографического отдела штаба Отдельного Кавказского корпуса Российской Империи", - подчеркнул кандидат исторических наук.