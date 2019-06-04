Еще один проректор БГУ отстранен от должности, есть назначения

Проректор Бакинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Сани Гаджиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Нового назначения на эту должность пока не произведено.

Кроме того, приказом ректора БГУ Эльчина Бабаева в высшем учебном заведении были созданы должности двух новых советников, произведены назначения на эти должности. Алиш Чобан оглы Агамирзаев был назначен советником ректора по гуманитарным и социальным вопросам и информационному обеспечению, Фикрет Гейдар оглу Гейдаров - советником по общим вопросам.

Некоторое время назад была учреждена должность советника ректора БГУ по стратегическому развитию и связям. Эта должность поручена Али Нагиеву. Должность советника по финансовым вопросам существовала и ранее, ее сейчас занимает Мазахир Султанов. Таким образом, количество советников ректора БГУ достигло 4.

Отметим, что академик Абель Магеррамов был освобожден от должности ректора Бакинского государственного университета распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 ноября 2018 года. С того времени до 11 марта 2019 года обязанности ректора БГУ исполнял заместитель министра образования Фирудин Гурбанов. Согласно распоряжению главы государства от 11 марта, ректором университета был назначен Эльчин Бабаев. Э.Бабаев до назначения был исполнительным директором Фонда развития науки при президенте.

Напомним, что распространенные ранее новости об освобождении С.Гаджиева от должности проректора тогда не были подтверждены.

Некоторое время назад кандидат физико-математических наук Вугар Мехрабов был освобожден от должности проректора по общим вопросам БГУ. Должность была поручена Джафару Эйвазову.