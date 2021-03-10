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Еще две школы в Баку закрыты из-за коронавируса

Еще две школы в Баку закрыты из-за коронавируса На основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, очный учебный процесс в школе был заменен на 14-дневное дистанционное обучение
Наука и образование
10 марта 2021 г. 13:05
Еще две школы в Баку закрыты из-за коронавируса
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Полные средние школы № 274 и 320 города Баку продолжат свою деятельность в форме дистанционного обучения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление образования города Баку.

4 учителя, работающие в полной средней школе № 274, заразились COVID-19: "В связи с этим, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, очный учебный процесс в школе был заменен на 14-дневное дистанционное обучение.

В целях предотвращения заражения COVID-19 учащихся и коллектива школы № 320, временно функционирующей в административном здании школы № 274, обучение в этой школе тоже будет продолжено в дистанционной форме".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha iki məktəb koronavirusa görə bağlanıb

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