Еще две школы в Баку закрыты из-за коронавируса

На основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, очный учебный процесс в школе был заменен на 14-дневное дистанционное обучение

Полные средние школы № 274 и 320 города Баку продолжат свою деятельность в форме дистанционного обучения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление образования города Баку.

4 учителя, работающие в полной средней школе № 274, заразились COVID-19: "В связи с этим, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, очный учебный процесс в школе был заменен на 14-дневное дистанционное обучение.

В целях предотвращения заражения COVID-19 учащихся и коллектива школы № 320, временно функционирующей в административном здании школы № 274, обучение в этой школе тоже будет продолжено в дистанционной форме".