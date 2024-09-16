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Эмин Амруллаев: В Азербайджане первая светская школа была открыта в Шуше еще в 19 веке

Эмин Амруллаев: В Азербайджане первая светская школа была открыта в Шуше еще в 19 веке 11:44
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 12:22
Эмин Амруллаев: В Азербайджане первая светская школа была открыта в Шуше еще в 19 веке

В Азербайджане первая светская школа была открыта в 19 веке именно в Шуше, Шушинская школа представляет важное значение для системы образования Азербайджана .

Как сообщает сотрудник Report из Шуши, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии в первый день начала занятий в средней школе №1 города Шуша.

По его словам, с Шушой связан очень важный этап начала современной истории образования Азербайджана, и возобновление образования в Шуше спустя много лет является историческим событием:

"После освобождения Шуши от оккупации эта школа была одним из первых зданий, заложенных в городе. Ее строительство велось по современным стандартам и завершено в очень короткие сроки. Шушинская школа находится на уровне самых современных и востребованных школ в образовательной системе Азербайджана".

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Версия на английском языке Emin Amrullayev: First secular school in Azerbaijan was opened in Shusha
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Azərbaycanda ilk dünyəvi məktəb XIX əsrdə məhz Şuşada açılıb

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