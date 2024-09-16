Эмин Амруллаев: В Азербайджане первая светская школа была открыта в Шуше еще в 19 веке

11:44

В Азербайджане первая светская школа была открыта в 19 веке именно в Шуше, Шушинская школа представляет важное значение для системы образования Азербайджана .

Как сообщает сотрудник Report из Шуши, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии в первый день начала занятий в средней школе №1 города Шуша.

По его словам, с Шушой связан очень важный этап начала современной истории образования Азербайджана, и возобновление образования в Шуше спустя много лет является историческим событием:

"После освобождения Шуши от оккупации эта школа была одним из первых зданий, заложенных в городе. Ее строительство велось по современным стандартам и завершено в очень короткие сроки. Шушинская школа находится на уровне самых современных и востребованных школ в образовательной системе Азербайджана".