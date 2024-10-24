О нас

Эмин Амруллаев: В Азербайджане ежегодно заново отстраивается до 70 школ

Эмин Амруллаев: В Азербайджане ежегодно заново отстраивается до 70 школ 13:35
Наука и образование
24 октября 2024 г. 14:01
Эмин Амруллаев: В Азербайджане ежегодно заново отстраивается до 70 школ

Более 90% школ в Азербайджане являются отремонтированными, ежегодно заново отстраивается порядка 60-70 школ.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции для журналистов.

Министр подчеркнул, что основным приоритетом ведомства является ремонт школ и организация эффективного обучения: "За последние пять лет было построено или капитально отремонтировано около 600 учебных заведений, включая модульные школы. Каждый год мы заново отстраиваем примерно 60-70 школ. Осталось всего несколько сотен учебных заведений, которые нуждаются в ремонте. При этом необходимо учитывать, что новые здания, возведенные ранее, со временем подвержены старению. В целом, процесс строительства и ремонта школ продолжается последовательно и поэтапно".

Э.Амруллаев также отметил, что по сравнению с предыдущими годами число школ, в которых имеются проблемы с отоплением, значительно сократилось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Azərbaycanda 90 %-dən artıq məktəb təmirlidir

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38
Азербайджан обнародовал объемы и стоимость проданной Сербии нефти
Азербайджан обнародовал объемы и стоимость проданной Сербии нефти
21 октября 2024 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi