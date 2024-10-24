Эмин Амруллаев: В Азербайджане ежегодно заново отстраивается до 70 школ

13:35

Более 90% школ в Азербайджане являются отремонтированными, ежегодно заново отстраивается порядка 60-70 школ.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции для журналистов.

Министр подчеркнул, что основным приоритетом ведомства является ремонт школ и организация эффективного обучения: "За последние пять лет было построено или капитально отремонтировано около 600 учебных заведений, включая модульные школы. Каждый год мы заново отстраиваем примерно 60-70 школ. Осталось всего несколько сотен учебных заведений, которые нуждаются в ремонте. При этом необходимо учитывать, что новые здания, возведенные ранее, со временем подвержены старению. В целом, процесс строительства и ремонта школ продолжается последовательно и поэтапно".

Э.Амруллаев также отметил, что по сравнению с предыдущими годами число школ, в которых имеются проблемы с отоплением, значительно сократилось.