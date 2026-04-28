    Электронная запись детей в первый класс стартует в Азербайджане с 1 мая

    В Азербайджане процедура электронной записи детей в первый класс будет запущена 1 мая.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

    Он уточнил, что начиная с 6 мая у родителей появится возможность выбрать учебное заведение для своего ребенка.

    Багиров подчеркнул, что перечень учреждений с приоритетным порядком зачисления уже размещен в открытом доступе - он охватывает Гянджу-Дашкесан, Абшерон-Хызы, Баку и Нахчыван. Поэтапная организация процесса приема призвана сделать его более прозрачным, а применяемый механизм приоритетности направлен на обеспечение справедливого распределения мест.

    Эшги Багиров Госагентство по дошкольному и общему образованию Первый класс
    Şagirdlərin 1-ci sinfə elektron qəbulu mayın 1-də başlayır

    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх - лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей