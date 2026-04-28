Электронная запись детей в первый класс стартует в Азербайджане с 1 мая

В Азербайджане процедура электронной записи детей в первый класс будет запущена 1 мая.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он уточнил, что начиная с 6 мая у родителей появится возможность выбрать учебное заведение для своего ребенка.

Багиров подчеркнул, что перечень учреждений с приоритетным порядком зачисления уже размещен в открытом доступе - он охватывает Гянджу-Дашкесан, Абшерон-Хызы, Баку и Нахчыван. Поэтапная организация процесса приема призвана сделать его более прозрачным, а применяемый механизм приоритетности направлен на обеспечение справедливого распределения мест.