​Электронная библиотека БВШН вошла в рейтинговую таблицу мирового электронного архива

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Электронная библиотека Бакинской высшей школы нефти (БВШН) вошла в рейтинговую таблицу мирового электронного архива (репозитории мира). Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, по состоянию на январь 2015 года рейтинг "Webometrics Ranking of World Universities" (вебометрический рейтинг университетов мира) охватил более 2200 репозиториев вузов и исследовательски х центров со всего мира, среди которых числится электронная библиотека БВШН (ниже ссылка).

http://repositor ies.webometrics. info/en/Europe/A zerbaijan

Кроме того, электронная библиотека БВШН зарегистрирована в ведущих реестрах мировых академических репозиториев: DOAR (DirectoryofOpenAccessRepositories), ROAR( Registry of Open Acess Repositories) ROARMAP (Registry of Open Acess RepositoriesMandatesandPolicy).

Мировой вебометрический рейтинг, в которую вошла электронная библиотека БВШН, составляется на основе результатов анализа веб-сайтов и по четырем показателям: "видимость", "размер", "специальные файлы" и "научные публикации". Вебометрические рейтинги университетов основаны на использовании ряда показателей, которые характеризуют популярность веб-ресурсов вуза в Интернете и значимость их информационного наполнения, оцениваемую с позиций универсальных и специализированных поисковых систем. Обновление рейтинга происходит два раза в год. Результаты размещаются на официальном сайте Webometrics Ranking of World Universities. (www.wembomertics.info)

Отметим, что электронный архив библиотеки (репозиторий) БВШН (http://dspace.bhos.edu.az ) использует программную платформу–DSpace, разработанную совместно компанией Hewlett-Packard и библиотеками MIT (MassachusettsInstituteofTechnology). В 2002 году система была запущена как действующая служба, поддерживаемая библиотеками MIT. DSpace обеспечивает платформу для долгосрочного хранения цифровых материалов, используемых в академических исследованиях.

В настоящее время благодаря совместной работе всех структурных подразделений университета коллекции электронной библиотеки БВШН регулярно пополняются полнотекстовыми публикациями ученых и преподавателей Высшей школы. С целью обеспечения эффективности работы созданного электронного архивасотрудники Высшей школы должны депонировать в нем электронные версии всех своих законченных результатов исследований. Сюда входят диссертации, магистерские работы, а также опубликованные или готовящиеся к публикации труды, прошедшие экспертный отбор. В электронном архиве Высшей школы собраны различные тематические коллекции электронных материалов, включая учебные материалы для поддержки учебных курсов и программ, отдельные материалы с результатами исследований факультетов и сотрудников БВШН, персональные страницы ведущих преподавателей и ученых, развитые библиотечные коллекции.