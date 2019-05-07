Министр: Усовершенствование психологической службы в школах является одной из приоритетных целей

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Упрощение в наше время доступа учащихся к вредной информации создает серьезные проблемы для системы образования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, тесное сотрудничество руководителей и педагогов системы образования с семьями имеет важное значение: "Эффективная организация обучения в школах, правильная организация отношений между школой и семьей очень важны".

Дж.Байрамов отметил, что меры по усовершенствованию психологической службы в школах, измерение и улучшение психологической среды в учебных заведениях являются одними из приоритетных целей.