Министр: Усовершенствование психологической службы в школах является одной из приоритетных целей

Упрощение в наше время доступа учащихся к вредной информации создает серьезные проблемы для системы образования.
Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, тесное сотрудничество руководителей и педагогов системы образования с семьями имеет важное значение: "Эффективная организация обучения в школах, правильная организация отношений между школой и семьей очень важны".
Дж.Байрамов отметил, что меры по усовершенствованию психологической службы в школах, измерение и улучшение психологической среды в учебных заведениях являются одними из приоритетных целей.
Samirə AbdullayevaАвтор новости