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Министр: Около 122 тыс. детей приняты в первые классы

Джейхун Байрамов: Около 122 тыс. детей приняты в первые классы

"В процессе приема в первые классы на новый учебный год около 122 тыс. детей прошли регистрацию и уже приняты в первые классы".

Как передает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По словам министра, регистрация на собеседование детей, которые будут учиться на других языках, начнется с 20 мая и к собеседованию будут привлечены 9 621 ребенок.

Дж.Байрамов отметил, что приемные экзамены в лицеи и гимназии на будущий учебный год состоятся в августе.

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