Двадцать студентов БВШН проходят практику в компаниях Petkim и Star Refinery в Турции

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) третьего и четвертого курсов, обучающиеся по специальностям "Химическая инженерия", "Нефтегазовая инженерия" и "Инженерия автоматизации процессов", проходят летнюю производственную практику в организациях и на предприятиях компании SOCAR Turkey. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в результате тщательного отбора для участия в программе стажировки компании в Турции были отобраны 20 студентов. В течение двух месяцев 16 студентов будут проходить стажировку в компании Petkim, два студента – в Star Refinery, и два – в самой компании SOCAR Turkey.

Во время стажировки они ознакомятся со структурой, производственной деятельностью и проектами компаний, строительными и монтажными работами, используемыми современными технологиями и оборудованием. Стажеры побывают на производственных участках и строительных площадках, узнают о применяемых процедурах по контролю за качеством, по охране труда и здоровья на производстве и по защите окружающей среды.

Летняя стажировка, которая призвана помочь будущим инженерам закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки и опыт и ознакомиться с деятельностью и проектами крупных международных компаний нефтегазовой отрасли, организуется для студентов Бакинской Высшей школы ежегодно.