​Дошкольные образовательные учреждения вновь вернут министерству образования Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ На следующей неделе состоится заседание Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию. Как сообщает Report, на заседании определится рабочая группа по подготовке законопроекта "О дошкольном образовании".

В состав рабочей группы войдут как члены комитета, так и специалисты данной сферы. На заседании обсудят задачи, цели, охват, стратегию дошкольного образования.

Что касается передачи детских садов в подчинение министерства образования, эксперт Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Джошгун Мамедов заявил Report, что такого положения в законопроекте нет: "Вопрос подчинения дошкольных образовательных учреждений какой-либо структуре не относится к тематике настоящего законопроекта".

По полученной Report информации, уже начаты работы по возврату дошкольных образовательных учреждении (детских садов) в подчинение министерства образования Азербайджана.

Отметим, что в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год говорится о целесообразности возврата дошкольных учреждений в подчинение министерства образования. В докладе отмечается, что раскол процесса подготовки в начальные классы между дошкольными учреждениями и подготовительными группами в школах может вызвать серьезные последствия при подготовке к школе.

Напомним, что в настоящее время детские сады находятся в подчинении органов районной исполнительной власти.