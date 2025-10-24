До конца года Земля будет наблюдать два Суперлуния
Наука и образование
- 24 октября, 2025
- 12:12
До конца 2025 года Земля будет наблюдать два Суперлуния - 5 ноября и 4 декабря.
Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.
Суперлуние наблюдается, когда полная Луна находится в точке перигея - на минимальном расстоянии от Земли (менее 360 000 км). В такие моменты Луна выглядит на 7–14% больше и на 15–30% ярче обычной.
В ноябре и декабре расстояние от Земли до Луны составит соответственно 356 832 км и 356 961 км.
Ученые отмечают, что Суперлуние не представляет опасности для человека. Единственное заметное последствие - небольшое повышение уровня океанов и морей примерно на 3–5 сантиметров.
