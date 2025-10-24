Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    До конца года Земля будет наблюдать два Суперлуния

    Наука и образование
    • 24 октября, 2025
    • 12:12
    До конца 2025 года Земля будет наблюдать два Суперлуния - 5 ноября и 4 декабря.

    Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

    Суперлуние наблюдается, когда полная Луна находится в точке перигея - на минимальном расстоянии от Земли (менее 360 000 км). В такие моменты Луна выглядит на 7–14% больше и на 15–30% ярче обычной.

    В ноябре и декабре расстояние от Земли до Луны составит соответственно 356 832 км и 356 961 км.

    Ученые отмечают, что Суперлуние не представляет опасности для человека. Единственное заметное последствие - небольшое повышение уровня океанов и морей примерно на 3–5 сантиметров.

    Суперлуние Земля
    İlin sonunadək iki Super Ay hadisəsi müşahidə olunacaq

