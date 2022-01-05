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Обнародована дата проведения экзаменов в порядке экстерната

Обнародована дата проведения экзаменов в порядке экстерната Для талантливых учеников, которые хотят досрочно окончить любой уровень общего образования, будет проведен экзамен в порядке экстерната.
Наука и образование
5 января 2022 г. 12:37
Обнародована дата проведения экзаменов в порядке экстерната

Для одаренных учащихся, которые хотят досрочно окончить любой уровень общего образования, будет проведен экзамен в порядке экстерната.

Как сообщает Report, согласно приказу начальника Управления образования города Баку, экзамен экстерном будет организован 7 января.

Знания учащихся, чьи имена были представлены общеобразовательными учреждениями с соответствующим сопроводительным письмом, будут проверены в ходе тестового экзамена, который будет состоять из 10 вопросов по каждому предмету. Результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале. После успешной сдачи тестового экзамена будут проверены также уровень усвоения одаренными учащимися различных учебных программ, их психологическое здоровье, творческий потенциал и общее мировоззрение.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbi vaxtından əvvəl bitirmək istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək

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