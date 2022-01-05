Обнародована дата проведения экзаменов в порядке экстерната

Для талантливых учеников, которые хотят досрочно окончить любой уровень общего образования, будет проведен экзамен в порядке экстерната.

Для одаренных учащихся, которые хотят досрочно окончить любой уровень общего образования, будет проведен экзамен в порядке экстерната.

Как сообщает Report, согласно приказу начальника Управления образования города Баку, экзамен экстерном будет организован 7 января.

Знания учащихся, чьи имена были представлены общеобразовательными учреждениями с соответствующим сопроводительным письмом, будут проверены в ходе тестового экзамена, который будет состоять из 10 вопросов по каждому предмету. Результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале. После успешной сдачи тестового экзамена будут проверены также уровень усвоения одаренными учащимися различных учебных программ, их психологическое здоровье, творческий потенциал и общее мировоззрение.