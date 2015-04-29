​Для азербайджанских ученых создадут зону отдыха

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "НАНА создаст в Шемахе специальную зону отдыха для ученых".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на ежегодном общем собрании заявил президент НАНА Акиф Ализаде.

По его словам, данный вопрос был поддержан государством: "В шемахинском поселке Пиргулу для ученых будет создана зона отдыха".

А.Ализаде отметил также то, что получено согласие на строительство "городка ученых": "Данный вопрос был одобрен на встрече с президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства поддерживает вопрос создания городка для ученых и в этом направлении проводятся значимые работы".

Президент НАНА также напомнил, что Академия уже 4 месяца действует по новому Уставу: "В рамках реформ проводятся важные работы. До сих пор бюджетное финансирование раздавалось институтам и они могли зарабатывать определенные финансы. С этого года мы перешли на механизм финансирования программ. Утверждено около 40 программ и бюджетное финансирование будет направлено им. Эти программы 2-летние, а в редких случаях 3-х и 4-х летние".