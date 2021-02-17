Директор: Ничто не может заменить традиционное образование

Интервью Report с директором школы №18 им.М.Мушвига Реной Сулеймановой

Первое полугодие 2020-2021 года выдалось сложным для учащихся. В сентябре учебные заведения частично вернулись к традиционному обучению, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, в октябре, школы вновь пришлось закрыть вплоть до 1 февраля.

О том, насколько тяжело учителям и ученикам было адаптироваться к дистанционному образованию и может ли оно полностью заменить традиционное обучение, рассказала в интервью Report директор школы №18 им.М.Мушвига Рена Сулейманова.

- Первое полугодие позади. Для всех учителей и учеников наверняка оно было сложным из-за введённого карантинного режима. Как вы считаете, как онлайн-уроки сказались на успеваемости детей?

- Для всех учителей и учеников первое полугодие 2020-2021 учебного года было сложным и неоднозначным. С 15 сентября у учеников начальных классов частично начались очные занятия (сначала 2, затем - 3 раза в неделю), а с 1 октября и у учеников V-IX классов. В остальные дни недели занятия проходили онлайн на платформе "Виртуальной школы". Также уроки для всех классов обоих секторов транслировались по телеканалу "Культура". Несмотря на это, учителя старались дать учащимся все необходимые знания и со временем, они добились большого прогресса в проведении онлайн-уроков.

С 13 октября в школах были объявлены каникулы, а затем, в связи с ужесточением карантинного режима обучение вновь перешло на дистанционное. Безусловно, ничто не может заменить традиционное образование, но в условиях пандемии – это было самым правильным решением.

- Расскажите пожалуйста, как проходило оценивание по итогам первого полугодия, учитывая ситуацию? Шли ли учителя на уступки своим ученикам?

- Я лично наблюдала за ходом проведения суммативного оценивания по основным предметам. Ученики посредствам платформы Microsoft Teams выполняли тестовые задания и получали свои баллы.

Конечно, учитывая ситуацию учителя шли на уступки ученикам. У кого-то во возникали технические проблемы из-за скорости интернета, кто-то вообще не смог вовремя подключится к экзамену. Поэтому, приходилось идти на определенные уступки, чтобы помочь ученикам продемонстрировать свои знания. Как было объявлено со стороны Министерства образования, те ученики, которые не смогли принять участие в оценивании, может это сделать в течении месяца уже в очной форме в школе.

Не секрет, что ради высокого балла некоторым детям помогали родители. Однако это неправильно, ведь сами того непонимания, подобным образом, родители вредят своим детям. Некоторые же ученики старались списывать, а были и те, кто из-за волнения получил баллы ниже свои реальных возможностей. Но, в основном многие учащиеся подошли с полной ответственностью к тестированию.

Наряду с тестовыми вопросами, некоторые учителя подготовили устные онлайн-опросы. Мне очень понравился этот формат, когда был активен весь класс и мы могли слышать и видеть, как отвечают ученики.

Это оценивание имело очень большое значение для всей системы образования. Мы должны были понимать, на сколько ученики усваивали задания во время онлайн-уроков и на сколько учителя могут донести до них свои знания, ведь это не стандартная форма обучения как для учеников, так для учителей.

- С какими трудностями приходилось сталкиваться учителям? Были ли недовольства родителей?

- Трудности возникали в основном на начальном этапе введения дистанционного обучения. Были проблемы с Интернетом, некоторые дети не могли подключаться к урокам, некоторые не включали камеры, постоянно отвлекались. Помимо технических проблем, учителям находясь на расстоянии было сложно чувствовать учеников. Но, самым большим препятствием, как я уже сказало, было то, что у учеников не было доступа к онлайн-занятиям. Такие трудности возникали в основном в многодетных семьях, в которые не хватало на всех детей гаджетов.

Однако, со временем все дети и учителя смогли адаптироваться к новой форме обучения. Учителя научились проводить открытые уроки, дети – делать различные презентации.

К примеру, в X-XI классах вовремя суммативного оценивания по русскому языку мы провели зачеты. Было очень интересно наблюдать за тем, как отвечают ученики на открытые вопросы. По английскому языку мы провели конверсейшны на темы: Наша победа, наша армия. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан! Ученики активно отвечали на вопросы учителей, выстраивали между собой диалоги.

Со стороны родителей недовольства в основном возникали по поводу технических проблем. Некоторые родители считали, что детям вредно сидеть за компьютерами. Хотя, в младших классах проходило всего по 3 урока в день, которые длились по 30 минут каждый. В старших классах в день проходило по 4-5 уроков. После того как все привыкли и адаптировались под новые формат занятий, уроки стали проходить качественнее, что заметили и сами родители.

- Сколько учеников в вашей школе? С февраля ученики частично стали посещать школу. Как соблюдаются меры безопасности?

- В школе получают образование 2 117 учеников. С частичным возобновлением традиционных занятий, условия карантинного режима в школе строго соблюдаются. В нашей школе 4 входа и все они задействованы, чтобы не происходило скопления учеников. Двор школы разлинован так, что расстояние между учениками составляет 2 метра.

Ученикам и учителям при входе в школу измеряют температуру, их руки обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами, после чего они допускаются в классы. Ученики в каждом классы делятся на 2 группы. Между группами школа на час закрывается на дезинфекцию.

- Как вы считаете, возможен ли в будущем полный переход учебных заведений на дистанционное обучение? Другими словами, может ли онлайн заменить традиционную школу?

- Дистанционное обучение не может полностью заменить традиционную школу. Школа – это отдельный мир, который играет особую роль в формировании личности каждого человека. Ведь, в школе ученики не только получают знания, тут они учатся социализации, становятся частью коллектива, общаются друг другом, учатся выстраивать отношения со сверстниками, участвуют в различных мероприятиях, учатся дисциплине, ответственности и самостоятельности.

Эмилия Аббасова