Директор колледжа извинилась перед студентами

В отношении директора колледжа были приняты меры административного наказания

В социальных сетях распространилась аудиозапись с голосом директора Бакинского гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств Нармин Гараловой.

В ответ на запрос Report из АГМИУ отметили, что данный вопрос был изучен руководством университета и потребованы разъяснения от директора колледжа:

"Было установлено, что запись была сделана во время одного из дистанционных экзаменов колледжа и была вырвана из контекста. Тем не менее, директор колледжа извинилась перед студентами за свои слова в ходе онлайн-экзамена. В отношении директора колледжа были приняты меры административного наказания".

Напомним, что в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой во время проходящего в дистанционной форме экзамена директор Гуманитарного колледжа Нармин Гаралова употребила в адрес ученицы нелицеприятное выражение.

В Министерстве образования Азербайджана было начато разбирательство.