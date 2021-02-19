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Директор колледжа извинилась перед студентами

Директор колледжа извинилась перед студентами В отношении директора колледжа были приняты меры административного наказания
Наука и образование
19 февраля 2021 г. 14:33
Директор колледжа извинилась перед студентами
Нармин Гаралова

В социальных сетях распространилась аудиозапись с голосом директора Бакинского гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств Нармин Гараловой.

В ответ на запрос Report из АГМИУ отметили, что данный вопрос был изучен руководством университета и потребованы разъяснения от директора колледжа:

"Было установлено, что запись была сделана во время одного из дистанционных экзаменов колледжа и была вырвана из контекста. Тем не менее, директор колледжа извинилась перед студентами за свои слова в ходе онлайн-экзамена. В отношении директора колледжа были приняты меры административного наказания".

Напомним, что в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой во время проходящего в дистанционной форме экзамена директор Гуманитарного колледжа Нармин Гаралова употребила в адрес ученицы нелицеприятное выражение.

В Министерстве образования Азербайджана было начато разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Kollec direktoru tələbələrdən üzr istəyib və cəzalandırılıb

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