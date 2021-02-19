Минобразования проводит разбирательство в связи с оскорблением директором ученицы

В Министерстве образования Азербайджана начато разбирательство в связи с распространившимися в соцсетях утверждениями, что директор Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусства Нармин Гаралова оскорбила ученицу.
Как передает Report, в министерстве уже начато разбирательство.
По итогам разбирательства общественность будет проинформирована.
В соцсетях распространилось видео, на котором во время проходящего в дистанционной форме экзамена директор Гуманитарного колледжа Нармин Гаралова употребила в адрес ученицы нелицеприятное выражение.
Нармин Гаралова